Sieste acoustique avec Bastien Lallemant & ses invité.es La Maison de la Poésie PARIS
dimanche 13 septembre 2026 · La Maison de la Poésie · PARIS
Informations pratiques
Par Bastien Lallemant, Mocke, JP Nataf & Astrid Radigue
Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musiciens et d’un auteur, vous invite à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble un concert en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun. À découvrir allongé confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer…
Assistez à une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de… s’endormir.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
payant
12€ · adhérent 7€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00
La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS
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