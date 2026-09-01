Sieste acoustique avec Bastien Lallemant & ses invité.es La Maison de la Poésie PARIS

dimanche 13 septembre 2026 · La Maison de la Poésie · PARIS

Informations pratiques

Par Bastien Lallemant, Mocke, JP Nataf & Astrid Radigue

Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musiciens et d’un auteur, vous invite à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble un concert en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun. À découvrir allongé confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer…

Assistez à une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de… s’endormir.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

payant

12€ · adhérent 7€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS



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