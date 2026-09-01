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Sieste acoustique avec Bastien Lallemant & ses invité.es La Maison de la Poésie PARIS

dimanche 13 septembre 2026 · La Maison de la Poésie · PARIS

Sieste acoustique avec Bastien Lallemant & ses invité.es La Maison de la Poésie PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
La Maison de la Poésie
Adresse
Passage Molière, 157 rue Saint Martin
Ville
75003 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">12€ · adhérent 7€</p>

Par Bastien Lallemant, Mocke, JP Nataf & Astrid Radigue

Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musiciens et d’un auteur, vous invite à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble un concert en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun. À découvrir allongé confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer…

Assistez à une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de… s’endormir.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
payant

12€ · adhérent 7€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin  75003 PARIS

Sieste acoustique & littéraire


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