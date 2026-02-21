Sieste musicale, Aguadestrellas, Saint-Gervais-sur-Mare

Sieste musicale Vendredi 5 juin, 14h30 Aguadestrellas Hérault

Limité à 15 personnes. Prévoir un plaid ou un petit fauteuil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Un moment zen, au cœur de la forêt, pour se reposer en voyageant au rythme de musiques douces.

Participation libre.

Aguadestrellas Hameau des Nières, 1 route des Salles, 134610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie 06 19 31 01 75 http://lumière.7.source.jimdo.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 31 01 75 »}] Nous avons transformé cette ancienne châtaigneraie, à l’abandon depuis plus de 50 ans, en un jardin-forêt atypique. Nos créations rythment la visite, où plantes cultivées et plantes sauvages se côtoient avec bonheur.

En raison de la typologie du terrain, la visite ne convient pas aux personnes en situation de handicap moteur. Petit parking a proximité.

Un moment zen, au cœur de la forêt, pour se reposer en voyageant au rythme de musiques douces.

©viallet janine