Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc Route des Sables Luçon

Luçon

Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc

Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 15:05:00

Date(s) :

2026-05-24

Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc

Ceci est une invitation à habiter ONIRIKO le monde étrange du rêve, à se laisser porter hors du temps avec les dessins réalisés en direct par Régis Lejonc sur la musique d’Antoine Lejonc.

> Age à partir de 5 ans

> Durée 35 minutes

–> Inscription à partir du mardi 19 mai sur place et par téléphone .

Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

Oniriko musical nap drawn by Régis Lejonc

L’événement Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc Luçon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud