Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc Route des Sables Luçon
Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc Route des Sables Luçon dimanche 24 mai 2026.
Luçon
Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc
Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 15:05:00
Date(s) :
2026-05-24
Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc
Ceci est une invitation à habiter ONIRIKO le monde étrange du rêve, à se laisser porter hors du temps avec les dessins réalisés en direct par Régis Lejonc sur la musique d’Antoine Lejonc.
> Age à partir de 5 ans
> Durée 35 minutes
–> Inscription à partir du mardi 19 mai sur place et par téléphone .
Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
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English :
Oniriko musical nap drawn by Régis Lejonc
L’événement Sieste musicale dessinée Oniriko par Régis Lejonc Luçon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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