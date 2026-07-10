Informations pratiques

La Petite-Pierre

Sieste musicale

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-09-02 14:35:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-09-02 2026-09-06

Laissez-vous bercer par les vibrations délicates de la harpe et de la voix lors d’une sieste musicale. Inspirée des tintements japonais, ce moment suspendu crée une bulle de douceur pour toute la famille et invite petits et grands à retrouver calme et sérénité.

Laissez-vous bercer par les vibrations délicates de la harpe et de la voix lors d’une sieste musicale. Inspirée des tintements japonais, ce moment suspendu crée une bulle de douceur pour toute la famille et invite petits et grands à retrouver calme et sérénité. .

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 07 89 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be lulled by the delicate vibrations of the harp and the voice during a musical nap. Inspired by Japanese chimes, this moment of stillness creates a haven of tranquility for the whole family and invites young and old alike to rediscover calm and serenity.

L’événement Sieste musicale La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre