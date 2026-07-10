Sieste musicale La Petite-Pierre
dimanche 23 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Sieste musicale
La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-09-02 14:35:00
Date(s) :
2026-08-23 2026-09-02 2026-09-06
Laissez-vous bercer par les vibrations délicates de la harpe et de la voix lors d’une sieste musicale. Inspirée des tintements japonais, ce moment suspendu crée une bulle de douceur pour toute la famille et invite petits et grands à retrouver calme et sérénité.
Laissez-vous bercer par les vibrations délicates de la harpe et de la voix lors d’une sieste musicale. Inspirée des tintements japonais, ce moment suspendu crée une bulle de douceur pour toute la famille et invite petits et grands à retrouver calme et sérénité. .
La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 07 89 08
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English :
Let yourself be lulled by the delicate vibrations of the harp and the voice during a musical nap. Inspired by Japanese chimes, this moment of stillness creates a haven of tranquility for the whole family and invites young and old alike to rediscover calm and serenity.
L’événement Sieste musicale La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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