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AGENDA · Montfort-sur-Meu

Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

mercredi 21 octobre 2026 · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Place du Tribunal
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Le mercredi 21 octobre à 14h, la médiathèque Lagirafe vous propose une sieste musicale parent-enfant dans le cadre de la saison culturelle.
Profitez d’une playlist intergénérationnelle sur une heure de fermeture au public.
Sur inscription.   .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté

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