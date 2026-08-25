Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu
mercredi 21 octobre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Le mercredi 21 octobre à 14h, la médiathèque Lagirafe vous propose une sieste musicale parent-enfant dans le cadre de la saison culturelle.
Profitez d’une playlist intergénérationnelle sur une heure de fermeture au public.
Sur inscription. .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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