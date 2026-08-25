Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Le mercredi 21 octobre à 14h, la médiathèque Lagirafe vous propose une sieste musicale parent-enfant dans le cadre de la saison culturelle.

Profitez d’une playlist intergénérationnelle sur une heure de fermeture au public.

Sur inscription. .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Sieste musicale parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté