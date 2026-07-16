Sieste sous l’olivier, Bibliothèque Jacques Estager de Seclin, Seclin

Informations pratiques

Sieste sous l’olivier Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Jacques Estager de Seclin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Tout public à partir de 6 ans – Gratuit – Sur inscription

Bibliothèque Jacques Estager de Seclin 1 contour de l’église, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0320327776 »}]

Venez vous offrir une pause relaxante en écoutant un conte musical en différentes langues méditerranéennes !