UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Seclin

Sieste sous l’olivier, Bibliothèque Jacques Estager de Seclin, Seclin

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Jacques Estager de Seclin · Seclin

Sieste sous l’olivier, Bibliothèque Jacques Estager de Seclin, Seclin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Jacques Estager de Seclin
Adresse
1 contour de l'église, 59113 Seclin
Ville
59113 Seclin
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Sieste sous l’olivier Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Jacques Estager de Seclin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Tout public à partir de 6 ans – Gratuit – Sur inscription

Bibliothèque Jacques Estager de Seclin 1 contour de l’église, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0320327776 »}]
Venez vous offrir une pause relaxante en écoutant un conte musical en différentes langues méditerranéennes !

À voir aussi à Seclin (Nord)