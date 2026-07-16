Un ciné, une soupe, Bibliothèque Jacques Estager de Seclin, Seclin

Informations pratiques

Un ciné, une soupe Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Jacques Estager de Seclin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Tout public à partir de 10 ans – Gratuit – Sur inscription

Bibliothèque Jacques Estager de Seclin 1 contour de l’église, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0320327776 »}]

Projection d’un film mystère autour de la Méditerranée, pour voyager en famille