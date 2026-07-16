AGENDA · Seclin
Un ciné, une soupe, Bibliothèque Jacques Estager de Seclin, Seclin
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Jacques Estager de Seclin · Seclin
Informations pratiques
Un ciné, une soupe Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Jacques Estager de Seclin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Tout public à partir de 10 ans – Gratuit – Sur inscription
Bibliothèque Jacques Estager de Seclin 1 contour de l’église, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0320327776 »}]
Projection d’un film mystère autour de la Méditerranée, pour voyager en famille
À voir aussi à Seclin (Nord)
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