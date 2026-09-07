UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sigean

Sigean, au fil des façades, Anciens Ateliers de la Maison du Roy, Sigean

samedi 19 septembre 2026 · Anciens Ateliers de la Maison du Roy · Sigean

Sigean, au fil des façades, Anciens Ateliers de la Maison du Roy, Sigean

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Anciens Ateliers de la Maison du Roy
Adresse
Impasse de la Barbacane, 11130 Sigean
Ville
11130 Sigean
Département
Aude
Tarif
Gratuit.

Sigean, au fil des façades 19 et 20 septembre Anciens Ateliers de la Maison du Roy Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Amis du Patrimoine vous invitent à une balade photographique à travers les rues de Sigean. Façades, portes, linteaux, heurtoirs, ferronneries, vestiges discrets et autres témoins du passé se dévoilent au fil du parcours, mettant en lumière ce « petit » patrimoine qui participe pleinement à l’identité du village. Une promenade originale pour porter un nouveau regard sur les richesses souvent méconnues du quotidien.

Anciens Ateliers de la Maison du Roy Impasse de la Barbacane, 11130 Sigean Sigean 11130 Aude Occitanie 06.26.47.45.08 https://www.facebook.com/patrimoinesigean https://www.facebook.com/patrimoinesigean La Maison du Roy est un vieux bâtiment qui a accueilli Louis XIII puis Louis XIV au cours de leur périple dans le Royaume de France Parking de l’Octroi, route de Port-la-Nouvelle
Les Amis du Patrimoine vous proposent une balade photographique à travers les rues de Sigean. Façades, portes, linteaux, heurtoirs, ferronneries, vestiges discrets et témoignages du passé sont remis…

© Les Amis du Patrimoine de Sigean

À voir aussi à Sigean (Aude)