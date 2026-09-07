Sigean, au fil des façades, Anciens Ateliers de la Maison du Roy, Sigean

Informations pratiques

Sigean, au fil des façades 19 et 20 septembre Anciens Ateliers de la Maison du Roy Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Amis du Patrimoine vous invitent à une balade photographique à travers les rues de Sigean. Façades, portes, linteaux, heurtoirs, ferronneries, vestiges discrets et autres témoins du passé se dévoilent au fil du parcours, mettant en lumière ce « petit » patrimoine qui participe pleinement à l’identité du village. Une promenade originale pour porter un nouveau regard sur les richesses souvent méconnues du quotidien.

Anciens Ateliers de la Maison du Roy Impasse de la Barbacane, 11130 Sigean Sigean 11130 Aude Occitanie 06.26.47.45.08 https://www.facebook.com/patrimoinesigean https://www.facebook.com/patrimoinesigean La Maison du Roy est un vieux bâtiment qui a accueilli Louis XIII puis Louis XIV au cours de leur périple dans le Royaume de France Parking de l’Octroi, route de Port-la-Nouvelle

Les Amis du Patrimoine vous proposent une balade photographique à travers les rues de Sigean. Façades, portes, linteaux, heurtoirs, ferronneries, vestiges discrets et témoignages du passé sont remis…

© Les Amis du Patrimoine de Sigean