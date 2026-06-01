Signature exceptionnelle : Catherine Deneuve et Sébastien Cauchon signent « Marilyn Chérie», Librairie Gallimard, Paris

Signature exceptionnelle : Catherine Deneuve et Sébastien Cauchon signent « Marilyn Chérie» Mercredi 3 juin, 18h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Accès à la dédicace pour l’achat du livre ou d’une valeur équivalente.

La file d’attente sera organisée en fonction de l’ordre d’arrivée, dans la limite du temps de la dédicace.

Un livre hommage, intime et lumineux, où deux icônes du 7e Art se répondent à distance, dans un même amour du cinéma.

Pour célébrer le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, Catherine Deneuve et le collectionneur Sébastien Cauchon s’associent pour rendre un hommage inédit à la plus grande star du XXe siècle. Dans Marilyn chérie, Catherine Deneuve pose un regard libre,

sensible et très personnel sur les photographies de celle qui demeure à ses yeux « la plus belle image jamais vue sur un écran ».

Figure incontournable du cinéma français, Catherine Deneuve a tourné avec les plus grands réalisateurs, elle impose depuis ses débuts à l’écran, une grâce et une présence reconnaissables entre mille.

Cinéphile et collectionneur, spécialiste de Marilyn Monroe, Sébastien Cauchon a signé des entretiens avec les grands photographes de la star pour de nombreux magazines. Il est directeur de la communication d’UniFrance après avoir travaillé pour Arte et CANAL+.

Venez découvrir « Marilyn Chérie » publié aux Éditions Flammarion.

Photographies Matias Indjic © Éditions Flammarion

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-signature-exceptionnelle-catherine-deneuve-et-sebastien-cauchon-signent-marilyn-cherie-1989393382159 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/DeneuveCauchonMarilynFlamm »}]

Accès à la dédicace pour l’achat du livre ou d’une valeur équivalente.La file d’attente sera organisée en fonction de l’ordre d’arrivée, dans la limite du temps de la dédicace. Un livre ho … Dédicace