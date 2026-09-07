S’il n’y avait qu’une image, Hôpital Raymond Poincaré, Garches

Informations pratiques

S’il n’y avait qu’une image Mardi 3 novembre, 14h00 Hôpital Raymond Poincaré Hauts-de-Seine

Réservé aux patients

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:00:00+01:00

Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe, échanges sur son projet auprès de patients en fin de vie. Une prise de vue sera proposée aux patients.

Hôpital Raymond Poincaré 104 BOULEVARD RAYMOND POINCARE Garches 92420 Hauts-de-Seine Île-de-France

Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe, échanges sur son projet auprès de patients en fin de vie.

©Hélène Mauri