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S’il n’y avait qu’une image, Hôpital Raymond Poincaré, Garches

mardi 3 novembre 2026 · Hôpital Raymond Poincaré · Garches

S’il n’y avait qu’une image, Hôpital Raymond Poincaré, Garches

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Lieu
Hôpital Raymond Poincaré
Adresse
104 BOULEVARD RAYMOND POINCARE
Ville
92420 Garches
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Réservé aux patients

S’il n’y avait qu’une image Mardi 3 novembre, 14h00 Hôpital Raymond Poincaré Hauts-de-Seine

Réservé aux patients

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T16:00:00+01:00

Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe, échanges sur son projet auprès de patients en fin de vie. Une prise de vue sera proposée aux patients.

Hôpital Raymond Poincaré 104 BOULEVARD RAYMOND POINCARE Garches 92420 Hauts-de-Seine Île-de-France
Rencontre avec Hélène Mauri, infirmière et photographe, échanges sur son projet auprès de patients en fin de vie.

©Hélène Mauri

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