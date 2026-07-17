SILENCE, LUCIE ANTUNES / MATHILDE MONNIER, Théâtre National de Bretagne, Rennes
mercredi 2 juin 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
SILENCE, LUCIE ANTUNES / MATHILDE MONNIER 2 – 4 juin 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-02T20:30:00+02:00 – 2027-06-02T21:45:00+02:00
Fin : 2027-06-04T20:30:00+02:00 – 2027-06-04T21:45:00+02:00
Dans le sillage de son nouvel album, Silence, la compositrice et percussionniste Lucie Antunes propose un concert chorégraphié par Mathilde Monnier.
Le chamanisme accompagne Lucie Antunes depuis longtemps, à la fois baume et fil conducteur d’une quête spirituelle et artistique. Inspiré par les chamanes du Japon, le nouveau spectacle musical de la percussionniste joue sur la notion de transe. En prise directe avec la musique, Mathilde Monnier chorégraphie les montées et descentes d’intensités rythmiques pour proposer une autre expérience du temps, liée aux corps portés par la transe, entre lenteur excessive et agitation frénétique.
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4258 »}]
Dans le sillage de son nouvel album, Silence, la compositrice et percussionniste Lucie Antunes propose un concert chorégraphié par Mathilde Monnier.
Patricia Khan
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