Colmar

Silence, on tourne !

5 rue de la Bleich Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08 20:15:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Ne vous faites pas de film ça ne peut que mal tourner cette affaire…

Imaginez que l’on réunisse sur un même plateau une productrice véreuse, un réalisateur fleur bleue, des actrices d’une jalousie maladive et des techniciens bruts de décroffrage… ça y est ?

Maintenant, ne vous faites pas de film ça ne peut que mal tourner, cette affaire… .

5 rue de la Bleich Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 58 34 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t be fooled: this business can only go wrong…

L’événement Silence, on tourne ! Colmar a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Colmar