Silence, on tourne ! Colmar
Silence, on tourne ! Colmar vendredi 8 mai 2026.
Colmar
Silence, on tourne !
5 rue de la Bleich Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-08 20:15:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Ne vous faites pas de film ça ne peut que mal tourner cette affaire…
Imaginez que l’on réunisse sur un même plateau une productrice véreuse, un réalisateur fleur bleue, des actrices d’une jalousie maladive et des techniciens bruts de décroffrage… ça y est ?
Maintenant, ne vous faites pas de film ça ne peut que mal tourner, cette affaire… .
5 rue de la Bleich Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 58 34 71
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English :
Don’t be fooled: this business can only go wrong…
L’événement Silence, on tourne ! Colmar a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Colmar
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