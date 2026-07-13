Informations pratiques

Perpignan

SILENCE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 19:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Un concert chorégraphié où musique, rythme et danse fusionnent dans une expérience immersive et sensorielle.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

A choreographed concert where music, rhythm, and dance merge into an immersive, sensory experience.

L’événement SILENCE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME