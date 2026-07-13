SILENCE Perpignan
mercredi 18 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SILENCE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 19:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Un concert chorégraphié où musique, rythme et danse fusionnent dans une expérience immersive et sensorielle.
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A choreographed concert where music, rhythm, and dance merge into an immersive, sensory experience.
L’événement SILENCE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 19 juillet 2026
- INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan 21 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 21 juillet 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan 21 juillet 2026
- Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan 21 juillet 2026