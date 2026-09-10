Silence Volcan Mixt Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · Mixt · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:30 – 23:30
Gratuit : non
Qui se souvient du remembrement ? Trois femmes racontent comment, il y a 50 ans, nos campagnes ont été mises au carré. En faisant résonner les voix et les paysages, elles signent un poème sonore, documentaire et musical, qui relie la mémoire des territoires et les luttes d’aujourd’hui. Tout commence chez Marie, vigneronne, avec le souvenir d’une haie de pommiers centenaires arrachée en pleine nuit, puis l’enquête se poursuit avec des témoignages collectés en Mayenne. Silence Volcan revient sur l’épisode méconnu du remembrement, qui a aplani les campagnes, déplacé les gestes, abîmé les liens et fait basculer le temps paysan dans la course agro-industrielle. Du silence au grondement, les artistes redessinent les bocages, font entendre les récits délaissés, recousent des fragments de vies et de terres, avec des paysages photographiques, des voix parlées et chantées, des sons de machines et des synthétiseurs analogiques. En tramant les mots, la compagnie nantaise Brumes – associée à Mixt, contribue à refaçonner un commun.
Mixt Nantes 44000
https://mixt.fr/silence-volcan-09102026-1830
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