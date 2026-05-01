Sillon X-Race Savenay
Sillon X-Race Savenay dimanche 31 mai 2026.
Savenay
Sillon X-Race
Route du Lac Savenay Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une journée sportive, conviviale et accessible à tous, au cœur du Sillon de Bretagne.
Au programme
Cross Triathlon S Triathlon découverte (Natation 400m, VTT 13km, Trail 4km) 22€ solo et 27€ relai départ 9h30
Cross Triathlon M Triathlon découverte (Natation 1000m, VTT 28km, Trail 8km), 38€ solo et 48€ relai départ 14h
Duathlon Jeunes 3 courses possibles Kids (2014-2017), Ado 1 (2012-2013) et Ado 2 (2009-2011), 3€ à partir de 12h .
Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire snls44@gmail.com
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English :
L’événement Sillon X-Race Savenay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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