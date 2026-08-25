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AGENDA · Rennes

Sillons La Paillette Rennes

mardi 10 novembre 2026 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Sillons La Paillette Rennes Mardi 10 novembre, 20h00

Un carnet de voyage musical mêlant jazz, musiques improvisées et influences du Niger, Brésil et Inde, porté par Jean-Luc Thomas Quartet. Il invite pour l’occasion la clarinettiste Catherine Delaunay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-10T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-10T21:00:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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