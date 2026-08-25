AGENDA · Rennes
Sillons La Paillette Rennes
mardi 10 novembre 2026 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Sillons La Paillette Rennes Mardi 10 novembre, 20h00
Un carnet de voyage musical mêlant jazz, musiques improvisées et influences du Niger, Brésil et Inde, porté par Jean-Luc Thomas Quartet. Il invite pour l’occasion la clarinettiste Catherine Delaunay.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-10T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-10T21:00:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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