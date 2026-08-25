Informations pratiques

Sillons La Paillette Rennes Mardi 10 novembre, 20h00

Un carnet de voyage musical mêlant jazz, musiques improvisées et influences du Niger, Brésil et Inde, porté par Jean-Luc Thomas Quartet. Il invite pour l’occasion la clarinettiste Catherine Delaunay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-10T21:00:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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