Silver star Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
mercredi 21 avril 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 14e Arrondissement
Silver star
Mercredi 21 avril 2027 de 18h à 20h42. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 18:00:00
fin : 2027-04-21 20:42:00
Date(s) :
2027-04-21
Ciné discussion
Drame, France États-Unis (2025)Familles
Billie, jeune Afro-Américaine introvertie, garçon manqué, un œil en moins, décide de braquer une banque pour aider ses parents dans le besoin. La situation tourne au fiasco et elle prend en otage Franny, 18 ans, enceinte jusqu’aux dents, un caractère bien trempé et plus rien à perdre. Ensemble, elles se lancent dans une cavale électrique à travers les grands espaces américains, en quête d’un avenir meilleur…
+ Accueil convivial dès 18h avec une dégustation surprise préparée par notre maîtresse de maison !
Projection suivie d’une discussion avec les Philosophes Publics. .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Cin%E9 discussion
Drama, France ? %C9United States (2025)
L’événement Silver star Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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