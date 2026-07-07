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AGENDA · Marseille 14e Arrondissement

Silver star Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

mercredi 21 avril 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 21 avril 2027
Fin
mercredi 21 avril 2027
Heure de début
18:00:00
Lieu
Avenue Raimu
Adresse
13014
Ville
13014 Marseille 14e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 14e Arrondissement

Silver star

Mercredi 21 avril 2027 de 18h à 20h42. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 18:00:00
fin : 2027-04-21 20:42:00

Date(s) :
2027-04-21

Ciné discussion
Drame, France États-Unis (2025)Familles
Billie, jeune Afro-Américaine introvertie, garçon manqué, un œil en moins, décide de braquer une banque pour aider ses parents dans le besoin. La situation tourne au fiasco et elle prend en otage Franny, 18 ans, enceinte jusqu’aux dents, un caractère bien trempé et plus rien à perdre. Ensemble, elles se lancent dans une cavale électrique à travers les grands espaces américains, en quête d’un avenir meilleur…

+ Accueil convivial dès 18h avec une dégustation surprise préparée par notre maîtresse de maison !

Projection suivie d’une discussion avec les Philosophes Publics.   .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Cin%E9 discussion
Drama, France ? %C9United States (2025)

L’événement Silver star Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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