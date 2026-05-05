Simultanée d’échecs avec le maître Julien Favarel, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Simultanée d’échecs avec le maître Julien Favarel, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.
Simultanée d’échecs avec le maître Julien Favarel Vendredi 22 mai, 18h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00
Vous aimez jouer aux échecs ? Et vous avez déjà un niveau confirmé ?
Alors venez vous mesurer au maître Julien Favarel, entraîneur et champion d’échecs, qui affrontera au même moment 20 joueurs durant une simultanée intergénérationnelle, le vendredi 22 mai à partir de 18h30.
Sur inscription, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parties d’échecs intergénérationnelles Echecs Enfants
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