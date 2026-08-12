Si’Music Hall (concert) suivi de Du Vent dans les Pommiers (chant et théâtre) Rue du Patronage Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Si’Music Hall (concert) suivi de Du Vent dans les Pommiers (chant et théâtre)

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez profiter d’une double soirée, concert puis chant/théâtre.

En première partie de soirée, vous retrouverez le groupe SI Music’All , un groupe de musiciens amateurs et passionnés.

Vous découvrirez ensuite la troupe de théâtre Poly-Gammes, qui vous proposera la pièce Du vent dans les pommiers , mixant théâtre et chant.

Voir l’affiche, jointe à cet évènement. .

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 67 46 22 96

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English :

Come enjoy a double feature: a concert followed by a musical theater performance.

L’événement Si’Music Hall (concert) suivi de Du Vent dans les Pommiers (chant et théâtre) Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis