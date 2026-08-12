Si’Music Hall (concert) suivi de Du Vent dans les Pommiers (chant et théâtre) Rue du Patronage Loireauxence
samedi 17 octobre 2026 · Rue du Patronage · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Si’Music Hall (concert) suivi de Du Vent dans les Pommiers (chant et théâtre)
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez profiter d’une double soirée, concert puis chant/théâtre.
En première partie de soirée, vous retrouverez le groupe SI Music’All , un groupe de musiciens amateurs et passionnés.
Vous découvrirez ensuite la troupe de théâtre Poly-Gammes, qui vous proposera la pièce Du vent dans les pommiers , mixant théâtre et chant.
Voir l’affiche, jointe à cet évènement. .
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 67 46 22 96
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English :
Come enjoy a double feature: a concert followed by a musical theater performance.
L’événement Si’Music Hall (concert) suivi de Du Vent dans les Pommiers (chant et théâtre) Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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