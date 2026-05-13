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SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Salle des fêtes Chanac

SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Salle des fêtes Chanac

SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Salle des fêtes Chanac samedi 7 novembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Quartier Vignogue

Ville : 48230 Chanac

Département : Lozère

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Tarif : Adulte

Chanac

SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS

Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

CONCERT de GAUVAIN SERS

Rendez-vous à 20h dans la salle des fêtes de Chanac.

Réservations
Mobile (Séverine DEFRINO, Présidente de SING) 06 79 45 70 46
Mail de JF Moulin (directeur de l’école Marie Rivier) moulinjf@wanadoo.fr
CONCERT de GAUVAIN SERS

Rendez-vous à 20h dans la salle des fêtes de Chanac.

Réservations
Mobile (Séverine DEFRINO, Présidente de SING) 06 79 45 70 46
Mail de JF Moulin (directeur de l’école Marie Rivier) moulinjf@wanadoo.fr   .

Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 79 45 70 46  moulinjf@wanadoo.fr

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English :

CONCERT by GAUVAIN SERS

8pm in Chanac village hall.

Reservations
Mobile (Séverine DEFRINO, President of SING): 06 79 45 70 46
Mail from JF Moulin (Marie Rivier school principal): moulinjf@wanadoo.fr

L’événement SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Chanac a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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