SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Salle des fêtes Chanac
SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Salle des fêtes Chanac samedi 7 novembre 2026.
Chanac
SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS
Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
CONCERT de GAUVAIN SERS
Rendez-vous à 20h dans la salle des fêtes de Chanac.
Réservations
Mobile (Séverine DEFRINO, Présidente de SING) 06 79 45 70 46
Mail de JF Moulin (directeur de l’école Marie Rivier) moulinjf@wanadoo.fr
CONCERT de GAUVAIN SERS
Rendez-vous à 20h dans la salle des fêtes de Chanac.
Réservations
Mobile (Séverine DEFRINO, Présidente de SING) 06 79 45 70 46
Mail de JF Moulin (directeur de l’école Marie Rivier) moulinjf@wanadoo.fr .
Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 79 45 70 46 moulinjf@wanadoo.fr
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English :
CONCERT by GAUVAIN SERS
8pm in Chanac village hall.
Reservations
Mobile (Séverine DEFRINO, President of SING): 06 79 45 70 46
Mail from JF Moulin (Marie Rivier school principal): moulinjf@wanadoo.fr
L’événement SING & FRIENDS CONCERT DE GAUVAIN SERS Chanac a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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