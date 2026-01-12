S’initier à la vannerie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
S’initier à la vannerie Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière samedi 28 novembre 2026.
S’initier à la vannerie
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:30:00
fin : 2026-11-28 16:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Fabrication de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux en osier, avec l’association Préaux Patrimoine.
Stage sur réservation. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : S’initier à la vannerie
L’événement S’initier à la vannerie Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE