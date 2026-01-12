S’initier à l’apiculture (2ème séance/5) Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
S’initier à l’apiculture (2ème séance/5) Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière samedi 4 avril 2026.
S’initier à l’apiculture (2ème séance/5)
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
2026-04-04
En partenariat avec l’Union Apicole Ornaise, les séances d’initiation se déroulent 1 fois par mois, de mars à septembre en suivant le calendrier apicole.
Au programme de cette 2ème séance
La vie de l’abeille, races, biologie, anatomie.
Premières manipulations au rucher
Réservation pour le cycle de 5 séances .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
