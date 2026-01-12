S’initier au plessage des haies Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

S’initier au plessage des haies

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-11-29 10:30:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Stage de technique d’entretien et de mise en valeur de la haie bocagère, élément indispensable à notre région.

Stage sur réservation.

Avant l’utilisation du fil barbelé ou des clôtures électriques, les agriculteurs plessaient les haies de leur exploitation. Ils entrelaçaient les branches des arbres et arbustes de la haie pour donner plus de solidité à l’ensemble et former une clôture quasi infranchissable.

Les haies ainsi formées permettaient de contenir le bétail dans les parcelles qui leur étaient réservées et les empêchaient de divaguer. Le bois des haies avait par ailleurs de nombreuses utilités bois de chauffage, confection d’outils et d’ustensiles, herbes aromatiques. Les lianes, telle que les clématites ou les ronces servaient pour la fabrication de paniers en tout genre. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

