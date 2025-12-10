Sister Act Améthyste Crozon

Sister Act

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Par Danse 2000

Après le franc succès de Starmania en 2025, Danse 2000 revient avec son nouveau spectacle de comédie musicale Sister Act. Un spectacle aux sons de Gospel, plein d’énergie.

Chanteuse de cabaret déjantée, Dolores Van Cartier rentre dans les ordres contre son gré après avoir été témoin d’un meurtre commis par son amant et mafieux, Vince La Rocca. Avec Soeur Mary Clarence, la chorale de nonnes se transforme en groupe de gospel endiablé… pour le grand malheur de la Mère Supérieure.

C’est La Mélodie du Bonheur qui rencontre la Soul Music !

Écriture et Mise en scène Margaux Nicolas et les élèves de l’atelier de

Comédie Musicale de Danse 2000

Chorégraphies Margaux Nicolas

Scénographie Johanna Djian

2 h 30

15 € 10 € .

