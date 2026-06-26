SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH Vic-la-Gardiole
SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH Vic-la-Gardiole vendredi 22 janvier 2027.
Vic-la-Gardiole
SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH
Mas Rouge Vic-la-Gardiole Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Sita est né du souvenir de la grand-mère d’Élise Douyère qui racontait des histoires d’exils, de pertes et de résistances silencieuses.
Sita est né du souvenir de la grand-mère d’Élise Douyère qui racontait des histoires d’exils, de pertes et de résistances silencieuses. Aux côtés de la conteuse, le musicien afghan Esmatullah Alizadah apporte une autre mémoire, celle véhiculée par le souffle et la vibration. Ils font d’un récit intime une expérience profondément universelle.
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Mas Rouge Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
Sita is inspired by the memories of Grandmother Élise Douyère, who told stories of exile, loss, and silent resistance.
L’événement SITA | OU LA JEUNE FEMME QUI PARLAIT LE SILENCE | ÉLISE DOUYÈRE ESMATULLAH ALIZADAH Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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