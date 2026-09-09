Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille

Informations pratiques

Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel 19 et 20 septembre Site Archéologique de Saint Marcel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite du site archéologique celtoligure guidée.

Site Archéologique de Saint Marcel 94 traverse de la martine 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760615390 [{« type »: « email », « value »: « lesamisduvieuxsaintmarcel@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 61 53 90 »}] Visite du Site Archéologique avec des guides historiens et archéologues Bus N° 91 et 10 arrêt des libérateurs et marcher 600m

Bus ° 4 arrêt peintre Roux et marcher 600m

possibilité de se garer devant sans gêner la circulation

Visite du site archéologique celtoligure guidée.

©Les Amis du Vieux Saint-Marcel