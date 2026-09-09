Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Site Archéologique de Saint Marcel · Marseille
Informations pratiques
Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel 19 et 20 septembre Site Archéologique de Saint Marcel Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite du site archéologique celtoligure guidée.
Site Archéologique de Saint Marcel 94 traverse de la martine 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760615390 [{« type »: « email », « value »: « lesamisduvieuxsaintmarcel@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 61 53 90 »}] Visite du Site Archéologique avec des guides historiens et archéologues Bus N° 91 et 10 arrêt des libérateurs et marcher 600m
Bus ° 4 arrêt peintre Roux et marcher 600m
possibilité de se garer devant sans gêner la circulation
Visite du site archéologique celtoligure guidée.
©Les Amis du Vieux Saint-Marcel
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