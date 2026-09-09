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Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Site Archéologique de Saint Marcel · Marseille

Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site Archéologique de Saint Marcel
Adresse
94 traverse de la martine 13011 Marseille
Ville
13011 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel 19 et 20 septembre Site Archéologique de Saint Marcel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite du site archéologique celtoligure guidée.

Site Archéologique de Saint Marcel 94 traverse de la martine 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760615390 [{« type »: « email », « value »: « lesamisduvieuxsaintmarcel@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 61 53 90 »}] Visite du Site Archéologique avec des guides historiens et archéologues Bus N° 91 et 10 arrêt des libérateurs et marcher 600m
Bus ° 4 arrêt peintre Roux et marcher 600m
possibilité de se garer devant sans gêner la circulation
Visite du site archéologique celtoligure guidée.

©Les Amis du Vieux Saint-Marcel

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