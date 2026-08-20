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Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne, Site Cosserat, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Site Cosserat · Amiens

Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne, Site Cosserat, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site Cosserat
Adresse
200, rue Maberly
Ville
80080 Amiens
Département
Somme
Tarif
Tarif entrée : 5€

Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme

Tarif entrée : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne :

  • Visite guidée de la manufacture de velours Cosserat
  • Présentation de la fabrication des velours d’Amiens
  • Atelier démonstration de gravures artistiques par une diplômée de l’école Boulle
  • Atelier initiation à la gravure et à l’impression
  • Atelier démonstration de dentelle au fuseau
  • Atelier démonstration d’impression à la planche

Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/ »}]
Visite guidée du Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne :

© Bleu de Cocagne

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