Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne, Site Cosserat, Amiens

Informations pratiques

Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme

Tarif entrée : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne :

Visite guidée de la manufacture de velours Cosserat

Présentation de la fabrication des velours d’Amiens

Atelier démonstration de gravures artistiques par une diplômée de l’école Boulle

Atelier initiation à la gravure et à l’impression

Atelier démonstration de dentelle au fuseau

Atelier démonstration d’impression à la planche

Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/ »}]

Visite guidée du Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne :

© Bleu de Cocagne