AGENDA · Amiens
Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne, Site Cosserat, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Site Cosserat · Amiens
Informations pratiques
Site Cosserat – Visite et ateliers au Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne 19 et 20 septembre Site Cosserat Somme
Tarif entrée : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne :
- Visite guidée de la manufacture de velours Cosserat
- Présentation de la fabrication des velours d’Amiens
- Atelier démonstration de gravures artistiques par une diplômée de l’école Boulle
- Atelier initiation à la gravure et à l’impression
- Atelier démonstration de dentelle au fuseau
- Atelier démonstration d’impression à la planche
Site Cosserat 200, rue Maberly Amiens 80080 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/ »}]
Visite guidée du Conservatoire Textile d’Amiens par l’association Bleu de Cocagne :
© Bleu de Cocagne
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