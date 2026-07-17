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Décollage Prévert, centre social Elbeuf Lescouvé, Amiens

mercredi 2 septembre 2026 · centre social Elbeuf Lescouvé · Amiens

Décollage Prévert, centre social Elbeuf Lescouvé, Amiens

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Lieu
centre social Elbeuf Lescouvé
Adresse
9 rue Louis Antoine de Saint Just, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Compagnie Correspondances

Décollage Prévert Mercredi 2 septembre, 10h30 centre social Elbeuf Lescouvé Somme

Compagnie Correspondances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:20:00+02:00
Fin : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:20:00+02:00

« Décollage Prévert » est un récital théâtralisé mêlant, jeu, danse, musique et chant, tout public à partir de 12 ans.
Prévert, c’est l’enfance et l’impertinence, l’engagement dégagé, la désobéissance tranquille, l’ironie mordante, l’amour à tous les temps.
18 poèmes de Jacques Prévert, mise en scène Marion Bonneau avec Delphine Galant, Julien Huet et Anne-Sophie Robin. Objets scéniques Charles Lee.
Durée : 50 mn

centre social Elbeuf Lescouvé 9 rue Louis Antoine de Saint Just, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.correspondances@gmail.com »}]
théâtre, danse, chant, musique live

Marion Bonneau

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