Décollage Prévert, centre social Elbeuf Lescouvé, Amiens
mercredi 2 septembre 2026 · centre social Elbeuf Lescouvé · Amiens
Informations pratiques
Décollage Prévert Mercredi 2 septembre, 10h30 centre social Elbeuf Lescouvé Somme
Compagnie Correspondances
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:20:00+02:00
Fin : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:20:00+02:00
« Décollage Prévert » est un récital théâtralisé mêlant, jeu, danse, musique et chant, tout public à partir de 12 ans.
Prévert, c’est l’enfance et l’impertinence, l’engagement dégagé, la désobéissance tranquille, l’ironie mordante, l’amour à tous les temps.
18 poèmes de Jacques Prévert, mise en scène Marion Bonneau avec Delphine Galant, Julien Huet et Anne-Sophie Robin. Objets scéniques Charles Lee.
Durée : 50 mn
centre social Elbeuf Lescouvé 9 rue Louis Antoine de Saint Just, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.correspondances@gmail.com »}]
théâtre, danse, chant, musique live
Marion Bonneau
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Rencontre à l’Espace Totem Amiens 17 juillet 2026
- En famille ESCAPE GAME Évasion au Beffroi Amiens 17 juillet 2026
- Les Samedis Animation Amiens Centre Ville Amiens 18 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans Amiens 22 juillet 2026
- Sortie nature Faune et flore d’été… Amiens 25 juillet 2026