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AGENDA · Amiens

Atelier inspiré d’Alexandre Leger Amiens

samedi 22 août 2026 · Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
45 Rue Pointin
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Amiens

Atelier inspiré d’Alexandre Leger

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Découvrez le processus créatif de l’artiste Alexandre Leger lors d’un atelier d’expérimentation plastique.

à partir de 6 ans.

Entrée libre et gratuite.
Découvrez le processus créatif de l’artiste Alexandre Leger lors d’un atelier d’expérimentation plastique.

à partir de 6 ans.

Entrée libre et gratuite.   .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00  public@frac-picardie.org

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English :

Discover artist Alexandre Leger’s creative process during a visual arts workshop.

Ages 6 and up.

Free admission.

L’événement Atelier inspiré d’Alexandre Leger Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS

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