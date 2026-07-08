Informations pratiques

Amiens

Atelier inspiré d’Alexandre Leger

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Découvrez le processus créatif de l’artiste Alexandre Leger lors d’un atelier d’expérimentation plastique.

à partir de 6 ans.

Entrée libre et gratuite.

Découvrez le processus créatif de l’artiste Alexandre Leger lors d’un atelier d’expérimentation plastique.

à partir de 6 ans.

Entrée libre et gratuite. .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org

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English :

Discover artist Alexandre Leger’s creative process during a visual arts workshop.

Ages 6 and up.

Free admission.

L’événement Atelier inspiré d’Alexandre Leger Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS