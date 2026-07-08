Atelier inspiré d’Alexandre Leger Amiens
samedi 22 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Atelier inspiré d’Alexandre Leger
45 Rue Pointin Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Découvrez le processus créatif de l’artiste Alexandre Leger lors d’un atelier d’expérimentation plastique.
à partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite.
Découvrez le processus créatif de l’artiste Alexandre Leger lors d’un atelier d’expérimentation plastique.
à partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite. .
45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org
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English :
Discover artist Alexandre Leger’s creative process during a visual arts workshop.
Ages 6 and up.
Free admission.
L’événement Atelier inspiré d’Alexandre Leger Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS
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