Informations pratiques

Amiens

Visite de l’exposition du FRAC

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Visite de l’exposition

Laissez-vous guider par nos médiatrices à la découverte de l’univers de l’artiste Alexandre Leger. Entre rêve et imaginaire, humour et légèreté, explorez un travail où le dessin devient écriture et langage.

À partir de 10 ans

Entrée libre et gratuite

Visite de l’exposition

Laissez-vous guider par nos médiatrices à la découverte de l’univers de l’artiste Alexandre Leger. Entre rêve et imaginaire, humour et légèreté, explorez un travail où le dessin devient écriture et langage.

À partir de 10 ans

Entrée libre et gratuite .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org

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English :

Tour of the Exhibition

Let our docents guide you on a journey of discovery through the world of artist Alexandre Leger. Between dreams and imagination, humor and lightheartedness, explore a body of work where drawing becomes writing and language.

??Ages 10 and up

??Free admission

L’événement Visite de l’exposition du FRAC Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS