Visite de l’exposition du FRAC Amiens
samedi 8 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Visite de l’exposition du FRAC
45 Rue Pointin Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Visite de l’exposition
Laissez-vous guider par nos médiatrices à la découverte de l’univers de l’artiste Alexandre Leger. Entre rêve et imaginaire, humour et légèreté, explorez un travail où le dessin devient écriture et langage.
À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Visite de l’exposition
Laissez-vous guider par nos médiatrices à la découverte de l’univers de l’artiste Alexandre Leger. Entre rêve et imaginaire, humour et légèreté, explorez un travail où le dessin devient écriture et langage.
À partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite .
45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org
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English :
Tour of the Exhibition
Let our docents guide you on a journey of discovery through the world of artist Alexandre Leger. Between dreams and imagination, humor and lightheartedness, explore a body of work where drawing becomes writing and language.
??Ages 10 and up
??Free admission
L’événement Visite de l’exposition du FRAC Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS
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