Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens
Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens samedi 1 août 2026.
Amiens
Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2027-01-02
Visite par un guide conférencier
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h30.
Visite par un guide conférencier
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h30. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
Guided tour
Reservations required. Subject to availability.
Duration 1h30.
L’événement Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS
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