Amiens

Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2027-01-02

Visite par un guide conférencier

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1h30.

Visite par un guide conférencier

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Durée 1h30. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

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English :

Guided tour

Reservations required. Subject to availability.

Duration 1h30.

L’événement Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS