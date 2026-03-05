Sortie nature Faune et flore d’été… Amiens
Sortie nature Faune et flore d’été…
Amiens Somme
Profitez de cette matinée estivale pour découvrir l’exceptionnelle biodiversité de l’Etang Saint-Ladre.
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/faune-et-flore-dete-2/
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
Take advantage of this summer morning to discover the exceptional biodiversity of Etang Saint-Ladre.
Practical information
? Bring walking shoes
? Bring binoculars
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France on https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/faune-et-flore-dete-2/
