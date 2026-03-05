Sortie nature Faune et flore d’été…

Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:30:00

fin : 2026-07-25 10:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Profitez de cette matinée estivale pour découvrir l’exceptionnelle biodiversité de l’Etang Saint-Ladre.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/faune-et-flore-dete-2/

Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

Take advantage of this summer morning to discover the exceptional biodiversity of Etang Saint-Ladre.

Practical information

? Bring walking shoes

? Bring binoculars

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France on https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/faune-et-flore-dete-2/

L’événement Sortie nature Faune et flore d’été… Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS