Mission archéo : enigmes préhisoriques, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens
Mission archéo : enigmes préhisoriques, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens samedi 13 juin 2026.
Mission archéo : enigmes préhisoriques Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Devenez de véritables petits archéologues en famille !
Sur notre stand, enfants et parents pourront résoudre des énigmes, relever des défis et jouer tout en explorant la Préhistoire et le site emblématique de Saint-Acheul.
Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s’amusant, stimuler votre curiosité et partager un moment convivial autour de l’histoire et du patrimoine.
Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061
Devenez de véritables petits archéologues en famille !
©jasa
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