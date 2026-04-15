Mission archéo : enigmes préhisoriques, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Mission archéo : enigmes préhisoriques Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Devenez de véritables petits archéologues en famille !

Sur notre stand, enfants et parents pourront résoudre des énigmes, relever des défis et jouer tout en explorant la Préhistoire et le site emblématique de Saint-Acheul.

Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s’amusant, stimuler votre curiosité et partager un moment convivial autour de l’histoire et du patrimoine.

Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061

Devenez de véritables petits archéologues en famille !

©jasa