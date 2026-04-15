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Mission archéo : enigmes préhisoriques, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Mission archéo : enigmes préhisoriques, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Mission archéo : enigmes préhisoriques, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens samedi 13 juin 2026.

Lieu : Jardin Archéologique de Saint-Acheul

Adresse : 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France

Ville : 80090 Amiens

Département : Somme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Mission archéo : enigmes préhisoriques Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

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Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061
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©jasa

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