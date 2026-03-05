Sortie nature Les oiseaux de l’Etang Saint-Ladre

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 08:00:00

fin : 2026-06-10 10:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Sortez les jumelles pour vous immerger dans l’ambiance bientôt estivale de la réserve naturelle. Lors de cette balade ornithologique, découvrez quelques espèces qui y trouvent refuge, nourriture et sérénité…

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/

Sortez les jumelles pour vous immerger dans l’ambiance bientôt estivale de la réserve naturelle. Lors de cette balade ornithologique, découvrez quelques espèces qui y trouvent refuge, nourriture et sérénité…

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/ .

Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get out your binoculars and immerse yourself in the soon-to-be-summer atmosphere of the nature reserve. During this ornithological walk, discover some of the species that find refuge, food and serenity here?

Practical information

? Bring walking shoes

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/

L’événement Sortie nature Les oiseaux de l’Etang Saint-Ladre Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS