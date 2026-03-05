Sortie nature Les oiseaux de l’Etang Saint-Ladre Amiens
Sortie nature Les oiseaux de l’Etang Saint-Ladre Amiens mercredi 10 juin 2026.
Sortie nature Les oiseaux de l’Etang Saint-Ladre
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:00:00
fin : 2026-06-10 10:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Sortez les jumelles pour vous immerger dans l’ambiance bientôt estivale de la réserve naturelle. Lors de cette balade ornithologique, découvrez quelques espèces qui y trouvent refuge, nourriture et sérénité…
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
Get out your binoculars and immerse yourself in the soon-to-be-summer atmosphere of the nature reserve. During this ornithological walk, discover some of the species that find refuge, food and serenity here?
Practical information
? Bring walking shoes
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/
L’événement Sortie nature Les oiseaux de l’Etang Saint-Ladre Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS