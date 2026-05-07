Journée d’Etude Des Rives du Nil aux Bords de Somme Regards d’égyptologues sur la collection du Musée de Picardie Amiens
Journée d’Etude Des Rives du Nil aux Bords de Somme Regards d’égyptologues sur la collection du Musée de Picardie Amiens samedi 13 juin 2026.
Amiens
Journée d’Etude Des Rives du Nil aux Bords de Somme Regards d’égyptologues sur la collection du Musée de Picardie
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 17:45:00
Date(s) :
2026-06-13
11h-12h30 D’Amiens à Karnak en passant par Abydos le multiplicité des images d’Osiris par Laurent Coulon, professeur au Collège de France.
14h-15h30 Lire les hiéroglyphes au Musée de Picardie par Didier Devauchelle, professeur à l’Université de Lille.
15h45-17h15 Une célébrité toute pharaonique au Musée de Picardie par Olivier Perdu, chercheur associé au Collège de France.
17h15-17h45 Discussion dans la salle d’exposition dédiée à l’Egypte.
La journée d’étude est en accès libre dans l’auditorium.
La visite de l’exposition temporaire L’Egypte se transforme nécessite un billet d’entrée.
11h-12h30 D’Amiens à Karnak en passant par Abydos le multiplicité des images d’Osiris par Laurent Coulon, professeur au Collège de France.
14h-15h30 Lire les hiéroglyphes au Musée de Picardie par Didier Devauchelle, professeur à l’Université de Lille.
15h45-17h15 Une célébrité toute pharaonique au Musée de Picardie par Olivier Perdu, chercheur associé au Collège de France.
17h15-17h45 Discussion dans la salle d’exposition dédiée à l’Egypte.
La journée d’étude est en accès libre dans l’auditorium.
La visite de l’exposition temporaire L’Egypte se transforme nécessite un billet d’entrée. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
11am-12.30pm: From Amiens to Karnak via Abydos: the multiplicity of images of Osiris by Laurent Coulon, Professor at the Collège de France.
2pm-3.30pm: Reading hieroglyphs at the Musée de Picardie by Didier Devauchelle, professor at the University of Lille.
3.45pm-5.15pm: Pharaonic fame at the Musée de Picardie by Olivier Perdu, associate researcher at the Collège de France.
5.15pm-5.45pm: Discussion in the exhibition room dedicated to Egypt.
The study day is open to the public in the auditorium.
A ticket is required to visit the temporary exhibition L’Egypte se transforme .
L’événement Journée d’Etude Des Rives du Nil aux Bords de Somme Regards d’égyptologues sur la collection du Musée de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT D’AMIENS
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