Théâtre Sur la grand-route d’Anton Tchekhov Amiens

Théâtre Sur la grand-route d’Anton Tchekhov

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Avec l’Ensemble Théâtral du Conservatoire (ETC).

Sur la grand-route fait partie d’une dizaine de pièces en un acte dont deux seulement ont été écrites directement pour la scène, sans passer par le récit, alors que les autres sont adaptées de l’une des très nombreuses nouvelles de l’auteur.

Dès 1912, la pièce d’Anton Tchekhov, redécouverte, est mentionnée dans un journal de Saint-Pétersbourg comme un chef-d’œuvre annonçant, avec vingt ans d’avance, Les Bas-fonds de Gorki.

La pièce ne sera publiée qu’en 1914.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

With the Ensemble Théâtral du Conservatoire (ETC).

Sur la grand-route is one of a dozen one-act plays, only two of which were written directly for the stage, without the need for a narrative, while the others are adapted from one of the author’s many short stories.

As early as 1912, Anton Chekhov’s rediscovered play was mentioned in a St. Petersburg newspaper as a masterpiece that heralded, twenty years ahead of its time, Gorky’s The Shallows .

The play was not published until 1914.

German :

Mit dem Ensemble Théâtral du Conservatoire (ETC).

Sur la grand-route gehört zu einem Dutzend Einakter, von denen nur zwei direkt für die Bühne geschrieben wurden, ohne den Umweg über die Erzählung, während die anderen aus einer der sehr zahlreichen Kurzgeschichten des Autors adaptiert wurden.

Bereits 1912 wurde das wiederentdeckte Stück von Anton Tschechow in einer St. Petersburger Zeitung als ein Meisterwerk erwähnt, das Gorkis Die Unterwelt zwanzig Jahre im Voraus ankündigte.

Das Stück wurde erst 1914 veröffentlicht.

Italiano :

Con l’Ensemble Théâtral du Conservatoire (ETC).

Sur la grand-route fa parte di una dozzina di atti unici, di cui solo due sono stati scritti direttamente per il palcoscenico, senza alcuna narrazione, mentre gli altri sono adattati da uno dei numerosi racconti dell’autore.

Nel 1912, l’opera di Anton Cechov fu riscoperta e citata in un giornale di San Pietroburgo come un capolavoro che anticipava di vent’anni l’Oltretomba di Gorkij.

L’opera fu pubblicata solo nel 1914.

Espanol :

Con el Ensemble Théâtral du Conservatoire (ETC).

Sur la grand-route forma parte de una docena de obras en un acto, de las cuales sólo dos fueron escritas directamente para la escena, sin narración, mientras que las demás son adaptaciones de uno de los numerosos cuentos del autor.

En 1912, la obra de Antón Chéjov fue redescubierta y mencionada en un periódico de San Petersburgo como una obra maestra que prefiguraba el Netherworld de Gorki, adelantándose veinte años a su época.

La obra no se publicó hasta 1914.

