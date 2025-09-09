Cabaret Canaille Le Burlesque Klub Amiens

Cabaret Canaille Le Burlesque Klub Amiens samedi 30 mai 2026.

Cabaret Canaille Le Burlesque Klub

Place Longueville Amiens Somme

Début : 2026-05-30 20:30:00

Entre humour et glamour, le Cabaret Canaille de Valentina Del Pearls nous ouvre ses portes pour un voyage rétro et esthétique du côté de l’âge d’or du burlesque américain !

Nous voici revenus aux temps de la Prohibition, parmi chanteuses, danseuses, malfrats et pin-up. Ici, la désobéissance féminine s’affiche la bouche en cœur et tout en suggestion ; plumes, perles et paillettes s’envolent, soufflées par un vent de liberté joyeuse et coquine ! Loin des discours de la déconstruction des clichés, voilà un spectacle qui envoie balader l’esprit de sérieux et assume de mettre à l’honneur une certaine coquetterie . Avec un art de l’effeuillage parfaitement maîtrisé et une drôlerie adorable, les formes des femmes s’affichent et leurs corps jouent les canailles en riant.

Dans l’air de notre temps, ce petit moment de burlesque et de légèreté est aussi réjouissant que quelques bulles de champagne !

English :

Between humor and glamour, Valentina Del Pearls?s Cabaret Canaille opens its doors to us for a retro and aesthetic journey to the golden age of American burlesque!

We return to the days of Prohibition, among singers, dancers, thugs and pin-ups. Here, feminine disobedience is displayed with mouths agape and full of suggestion; feathers, pearls and sequins take flight, blown by a wind of joyful, naughty freedom! Far from the rhetoric of deconstructing clichés, this is a show that blows away the spirit of seriousness and honors a certain « coquetry ». With a perfectly mastered art of striptease and adorable drollery, the women?s forms are on display, and their bodies play at being naughty and laughing.

In tune with our times, this little moment of burlesque and lightness is as delightful as a few bubbles of champagne!

German :

Zwischen Humor und Glamour öffnet das Cabaret Canaille von Valentina Del Pearls seine Türen für eine ästhetische Retro-Reise in das goldene Zeitalter der amerikanischen Burlesque!

Wir sind zurück in der Zeit der Prohibition, inmitten von Sängerinnen, Tänzerinnen, Ganoven und Pin-up-Girls. Hier wird der weibliche Ungehorsam mit dem Mund in der Brust und ganz suggestiv zur Schau gestellt; Federn, Perlen und Pailletten fliegen auf, angetrieben von einem Wind freudiger und frecher Freiheit! Weit entfernt vom Diskurs über die Dekonstruktion von Klischees ist dies eine Show, die den Geist der Ernsthaftigkeit zum Teufel jagt und eine gewisse « Koketterie » in Ehren hält. Mit einer perfekt beherrschten Kunst der Entblößung und einer liebenswerten Komik werden die Formen der Frauen zur Schau gestellt und ihre Körper spielen lachend den Schurken.

Dieser kleine Moment der Burleske und der Leichtigkeit, der dem Zeitgeist entspricht, ist so erfrischend wie ein paar Bläschen Champagner…!

Italiano :

Tra umorismo e glamour, il Cabaret Canaille di Valentina Del Pearls ci apre le porte per un viaggio estetico e retrò nell’epoca d’oro del burlesque americano!

Siamo ai tempi del proibizionismo, tra cantanti, ballerine, teppiste e pin-up. Qui, la disobbedienza femminile viene esibita con una bocca abbondante e un tocco di suggestione; piume, perle e paillettes prendono il volo, spinte da un vento di gioiosa e birichina libertà! Lontano dalla retorica della decostruzione dei luoghi comuni, ecco uno spettacolo che spazza via lo spirito di serietà e si prende la libertà di onorare una certa « civetteria ». Con un’arte dello spogliarello perfettamente padroneggiata e un adorabile senso dell’umorismo, le donne mettono in mostra le loro forme e i loro corpi giocano a fare i monelli, ridendo a crepapelle.

In sintonia con i nostri tempi, questo piccolo momento di burlesque e leggerezza è delizioso come qualche bollicina di champagne!

Espanol :

¡Entre humor y glamour, el Cabaret Canaille de Valentina Del Pearls nos abre sus puertas para un viaje retro y estético a la edad de oro del burlesque americano!

Aquí estamos, en los días de la Ley Seca, entre cantantes, bailarinas, matones y pin-ups. Aquí, la desobediencia femenina se despliega con la boca abierta y un toque de sugestión; plumas, perlas y lentejuelas alzan el vuelo, sopladas por un viento de libertad alegre y traviesa Lejos de la retórica de la deconstrucción de clichés, he aquí un espectáculo que hace volar el espíritu de seriedad y se toma la libertad de honrar cierta « coquetería ». Con un arte del striptease perfectamente dominado y un adorable sentido del humor, las formas de las mujeres se exhiben y sus cuerpos juegan el papel de granujas, riendo todo el tiempo.

En sintonía con nuestro tiempo, este pequeño momento de burlesque y ligereza es tan delicioso como unas burbujas de champán

