Spectacles de fin d’année Collège Édouard Lucas + lycée La Hotoie Amiens

Spectacles de fin d’année Collège Édouard Lucas + lycée La Hotoie Amiens jeudi 21 mai 2026.

Spectacles de fin d’année Collège Édouard Lucas + lycée La Hotoie

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Une filière cirque amiénoise pleine de talents !

Travailler chaque jour avec les acteurs de l’enfance et de la jeunesse, dont l’Éducation Nationale, permet d’ouvrir grand les portes du Cirque à tous dès le plus jeune âge. Fête de Noël des Écoles, projets avec plusieurs établissements scolaires, le Cirque Jules Verne est impliqué dans les dispositifs et démarches qui aident à faire trait d’union entre les élèves, les artistes et leurs œuvres.

Au cœur de ces missions d’éducation artistique se trouvent deux partenariats privilégiés avec le collège Édouard Lucas et le lycée La Hotoie.

Nous assurons, avec les professeurs des deux établissements, la coordination et l’organisation des cours de pratique. Au sein de chaque enseignement, plusieurs heures sont ainsi consacrées à la pratique de cirque mais également à la découverte des esthétiques du spectacle vivant et du cirque en particulier.

Chaque année, les élèves de la section sportive du collège et ceux des enseignements optionnels et de spécialité arts du cirque du lycée nous éblouissent avec des spectacles de fin d’année d’une très grande qualité.

Parents, amis ou simples amoureux du cirque, n’hésitez pas à nous rejoindre et soutenir ces artistes en herbe !

Avec les élèves des enseignements optionnel et de spécialité arts du cirque du lycée La Hotoie et de la section sportive arts du cirque du collège Édouard Lucas Suivi et accompagnement quotidien Mikaël Pasini et Véronique Pomageot pour le lycée La Hotoie, Véronique Pomageot et Samuel Moulin pour le collège Édouard Lucas Intervenants réguliers Florence Tabary, Sébastien Dault et Charlie Vergnaud

Une filière cirque amiénoise pleine de talents !

Travailler chaque jour avec les acteurs de l’enfance et de la jeunesse, dont l’Éducation Nationale, permet d’ouvrir grand les portes du Cirque à tous dès le plus jeune âge. Fête de Noël des Écoles, projets avec plusieurs établissements scolaires, le Cirque Jules Verne est impliqué dans les dispositifs et démarches qui aident à faire trait d’union entre les élèves, les artistes et leurs œuvres.

Au cœur de ces missions d’éducation artistique se trouvent deux partenariats privilégiés avec le collège Édouard Lucas et le lycée La Hotoie.

Nous assurons, avec les professeurs des deux établissements, la coordination et l’organisation des cours de pratique. Au sein de chaque enseignement, plusieurs heures sont ainsi consacrées à la pratique de cirque mais également à la découverte des esthétiques du spectacle vivant et du cirque en particulier.

Chaque année, les élèves de la section sportive du collège et ceux des enseignements optionnels et de spécialité arts du cirque du lycée nous éblouissent avec des spectacles de fin d’année d’une très grande qualité.

Parents, amis ou simples amoureux du cirque, n’hésitez pas à nous rejoindre et soutenir ces artistes en herbe !

Avec les élèves des enseignements optionnel et de spécialité arts du cirque du lycée La Hotoie et de la section sportive arts du cirque du collège Édouard Lucas Suivi et accompagnement quotidien Mikaël Pasini et Véronique Pomageot pour le lycée La Hotoie, Véronique Pomageot et Samuel Moulin pour le collège Édouard Lucas Intervenants réguliers Florence Tabary, Sébastien Dault et Charlie Vergnaud .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

A friendly circus line full of talent!

Working every day with those involved with children and young people, including the E?ducation Nationale, means opening the doors of the Cirque to everyone from the earliest age. From the Fe?te de Noe?l des E?coles to projects with a number of schools, Cirque Jules Verne is involved in all the schemes and initiatives that help to bridge the gap between students, artists and their work.

At the heart of these artistic education missions are two privileged partnerships with Colle?ge E?douard Lucas and Lyce?e La Hotoie.

Together with teachers from both schools, we coordinate and organize the practical classes. Within each class, several hours are devoted not only to circus practice, but also to the discovery of the aesthetics of live performance and circus in particular.

Every year, students in the college’s sports section and in the optional and special circus arts courses at the lycée delight us with end-of-year shows of the highest quality.

Parents, friends and circus enthusiasts alike, don?t hesitate to join us and support these budding artists!

With students from the circus arts optional and speciality courses at Lyce?e La Hotoie and the circus arts sports section at Colle?ge E?douard Lucas Daily supervision and support: Mikae?l Pasini and Ve?ronique Pomageot for Lyce?e La Hotoie, Ve?ronique Pomageot and Samuel Moulin for Colle?ge E?douard Lucas Regular contributors: Florence Tabary, Se?bastien Dault and Charlie Vergnaud

German :

Ein befreundeter Zirkuszweig voller Talente!

Die tägliche Zusammenarbeit mit den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit, einschließlich der staatlichen Bildungseinrichtungen, ermöglicht es, die Türen des Zirkus für alle vom jüngsten Alter an weit zu öffnen. Der Cirque Jules Verne ist an allen Maßnahmen und Prozessen beteiligt, die Schüler, Künstler und ihre Werke miteinander verbinden.

Im Mittelpunkt dieser künstlerischen Erziehung stehen zwei privilegierte Partnerschaften mit dem Collège E?douard Lucas und dem Lycee La Hotoie.

Gemeinsam mit den Lehrern der beiden Schulen koordinieren und organisieren wir den praktischen Unterricht. In jedem Unterricht sind mehrere Stunden der Zirkuspraxis gewidmet, aber auch der Entdeckung der Ästhetik der darstellenden Künste und des Zirkus im Besonderen.

Jedes Jahr begeistern uns die Schüler der Sportabteilung des Colleges und die Schüler der Wahlfächer und des Spezialunterrichts Zirkuskunst des Lyzeums mit qualitativ hochwertigen Aufführungen zum Jahresende.

Ob Eltern, Freunde oder einfach nur Zirkusliebhaber machen Sie mit und unterstützen Sie diese jungen Künstler!

Mit den Schülern der Wahl- und Spezialkurse Zirkuskünste des Lycee La Hotoie und der Sportsektion Zirkuskünste des Collège E?douard Lucas Tägliche Betreuung und Begleitung: Mikae?l Pasini und Ve?ronique Pomageot für das Lycee La Hotoie, Ve?ronique Pomageot und Samuel Moulin für das Collège E?douard Lucas Regelmäßige Referenten: Florence Tabary, Se?bastien Dault und Charlie Vergnaud

Italiano :

Un team circense amichevole e pieno di talento!

Lavorare ogni giorno con chi si occupa di bambini e ragazzi, tra cui l’Educazione Nazionale, ci permette di aprire le porte del circo a tutti, fin dalla più tenera età. Dal Festival di Natale per le scuole ai progetti con numerose scuole, il Cirque Jules Verne è coinvolto in tutti gli schemi e le iniziative che aiutano a costruire ponti tra gli studenti, gli artisti e il loro lavoro.

Al centro di queste missioni di educazione artistica ci sono due partnership privilegiate con il collegio E?douard Lucas e il Lycée La Hotoie.

Insieme agli insegnanti di questi due istituti, coordiniamo e organizziamo le lezioni pratiche. Nell’ambito di ogni corso, diverse ore sono dedicate alla pratica circense, ma anche all’apprendimento dell’estetica dello spettacolo dal vivo e del circo in particolare.

Ogni anno, gli studenti della sezione sportiva del collegio e quelli dei corsi opzionali e specialistici di arti circensi del liceo ci deliziano con spettacoli di fine anno di altissima qualità.

Genitori, amici o semplici appassionati di circo, non esitate a unirvi a noi per sostenere questi artisti in erba!

Con gli studenti dei corsi di specializzazione e facoltativi di arti circensi del liceo La Hotoie e della sezione sportiva di arti circensi del collegio E douard Lucas Supervisione e supporto giornaliero: Mikae?l Pasini e Ve?ronique Pomageot per il liceo La Hotoie, Ve?ronique Pomageot e Samuel Moulin per il collegio E douard Lucas Collaboratori regolari: Florence Tabary, Se?bastien Dault e Charlie Vergnaud

Espanol :

Un simpático equipo de circo rebosante de talento

Trabajar cada día con los actores del mundo de la infancia y la juventud, como la E?ducation Nationale, nos permite abrir las puertas del circo a todos desde la más tierna infancia. Desde el Festival Escolar de Navidad hasta los proyectos con numerosas escuelas, el Cirque Jules Verne participa en todas las acciones e iniciativas que contribuyen a tender puentes entre los alumnos, los artistas y su trabajo.

En el centro de estas misiones de educación artística se encuentran dos asociaciones privilegiadas con el colegio E?douard Lucas y el liceo La Hotoie.

Junto con los profesores de estos dos establecimientos, coordinamos y organizamos las clases prácticas. En cada curso se dedican varias horas a la práctica del circo, pero también al aprendizaje de la estética del espectáculo en vivo y del circo en particular.

Todos los años, los alumnos de la sección deportiva del colegio y los de los cursos optativos y especializados en artes circenses del liceo nos deleitan con espectáculos de fin de curso de la máxima calidad.

Padres, amigos o simples aficionados al circo, ¡no duden en unirse a nosotros y apoyar a estos artistas en ciernes!

Con alumnos de la especialidad de artes circenses y de los cursos optativos del Liceo La Hotoie y de la sección deportiva de artes circenses del Colegio E’douard Lucas Supervisión y apoyo diarios: Mikae?l Pasini y Ve?ronique Pomageot por el Liceo La Hotoie, Ve?ronique Pomageot y Samuel Moulin por el Colegio E’douard Lucas Colaboradores habituales: Florence Tabary, Se?bastien Dault y Charlie Vergnaud

L’événement Spectacles de fin d’année Collège Édouard Lucas + lycée La Hotoie Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS