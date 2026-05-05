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Bourse aux vélos, Place Alphonse Fiquet, Amiens, Amiens

Bourse aux vélos, Place Alphonse Fiquet, Amiens, Amiens

Bourse aux vélos, Place Alphonse Fiquet, Amiens, Amiens samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Alphonse Fiquet, Amiens

Adresse : Place Alphonse Fiquet, Amiens

Ville : 80000 Amiens

Département : Somme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Bourse aux vélos Samedi 30 mai, 10h00 Place Alphonse Fiquet, Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

RDV Place Alphonse Fiquet de 10h à 17h pour vendre vos vélos d’occasion ou trouver votre bicyclette !
Vente et chat d’occasion, conseil, diagnostic et marquage de vélo contre le vol.
Gratuit et sans inscription.

Place Alphonse Fiquet, Amiens Place Alphonse Fiquet, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 70 82 07 22 »}]
Vente de vélos d’occasion

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