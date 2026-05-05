Bourse aux vélos, Place Alphonse Fiquet, Amiens, Amiens
Bourse aux vélos, Place Alphonse Fiquet, Amiens, Amiens samedi 30 mai 2026.
Bourse aux vélos Samedi 30 mai, 10h00 Place Alphonse Fiquet, Amiens Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
RDV Place Alphonse Fiquet de 10h à 17h pour vendre vos vélos d’occasion ou trouver votre bicyclette !
Vente et chat d’occasion, conseil, diagnostic et marquage de vélo contre le vol.
Gratuit et sans inscription.
Place Alphonse Fiquet, Amiens Place Alphonse Fiquet, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 70 82 07 22 »}]
Vente de vélos d’occasion
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Théâtre Thérèse et Isabelle Amiens 5 mai 2026
- Le vertige de l’envers L’Envolée Cirque Amiens 6 mai 2026
- Création musicale Les Aventures de Pinocchio Amiens 6 mai 2026
- Cirque L’Absolu Amiens 6 mai 2026
- Théâtre VIEUX CON ? LA SUITE Amiens 7 mai 2026