Bourse aux vélos, Place Alphonse Fiquet, Amiens, Amiens

Bourse aux vélos Samedi 30 mai, 10h00 Place Alphonse Fiquet, Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

RDV Place Alphonse Fiquet de 10h à 17h pour vendre vos vélos d’occasion ou trouver votre bicyclette !

Vente et chat d’occasion, conseil, diagnostic et marquage de vélo contre le vol.

Gratuit et sans inscription.

Place Alphonse Fiquet, Amiens Place Alphonse Fiquet, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 70 82 07 22 »}]

Vente de vélos d’occasion