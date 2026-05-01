Week-end de Saint Leu Maison du Théâtre Amiens

Amiens

Week-end de Saint Leu Maison du Théâtre

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Depuis dix ans, la Maison du Théâtre, avec ses partenaires associatifs et culturels du

territoire, fait vibrer le quartier Saint-Leu à l’occasion de sa fête de fin de saison. Qu’on

l’appelle le banquet ou le week-end , cet événement est avant tout une invitation

adressée aux habitantes et habitants pour vivre une expérience artistique et humaine

partagée.

Cette année, la MTA a associé Le Tas de Sable CPV, Centre National de la Marionnette, à

la conception de ce temps fort. Au programme de drôles d’oiseaux, des extra-terrestres, une broderie urbaine, un portrait sensible du paysage, une fanfare, des concerts, des ateliers de construction de marionnettes, une danse avec cent participants, des déambulations et une boum ! Sans oublier l’incontournable repasbanquet du dimanche.

Le parcours artistique débordera du quartier Saint-Leu pour s’étirer du parc Saint-Pierre

jusqu’au Safran. Le tout est entièrement gratuit et s’adresse aux petits comme aux grands.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Depuis dix ans, la Maison du Théâtre, avec ses partenaires associatifs et culturels du

territoire, fait vibrer le quartier Saint-Leu à l’occasion de sa fête de fin de saison. Qu’on

l’appelle le banquet ou le week-end , cet événement est avant tout une invitation

adressée aux habitantes et habitants pour vivre une expérience artistique et humaine

partagée.

Cette année, la MTA a associé Le Tas de Sable CPV, Centre National de la Marionnette, à

la conception de ce temps fort. Au programme de drôles d’oiseaux, des extra-terrestres, une broderie urbaine, un portrait sensible du paysage, une fanfare, des concerts, des ateliers de construction de marionnettes, une danse avec cent participants, des déambulations et une boum ! Sans oublier l’incontournable repasbanquet du dimanche.

Le parcours artistique débordera du quartier Saint-Leu pour s’étirer du parc Saint-Pierre

jusqu’au Safran. Le tout est entièrement gratuit et s’adresse aux petits comme aux grands.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! .

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 62 90 m.evrard@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the past ten years, the Maison du Théâtre, together with its local associative and cultural partners

the Saint-Leu district with its end-of-season party. Whether you

called the banquet or the weekend , this event is first and foremost an invitation

residents to enjoy a shared artistic and human experience

experience.

This year, the MTA has teamed up with Le Tas de Sable ? CPV, Centre National de la Marionnette, in the

in the conception of this special event. On the program: funny birds, aliens, urban embroidery, a sensitive portrait of the landscape, a brass band, concerts, puppet-building workshops, a dance with 100 participants, strolls and a party! Not forgetting the inevitable Sunday banquet.

The artistic itinerary will extend beyond the Saint-Leu district, stretching from Parc Saint-Pierre

all the way to Le Safran. And it?s all free of charge, for young and old alike.

We look forward to seeing you there!

L’événement Week-end de Saint Leu Maison du Théâtre Amiens a été mis à jour le 2026-05-09 par OT D’AMIENS