Printemps de l’Art déco Parcours à vélo Le B.A.-ba de l’Art déco Amiens dimanche 17 mai 2026.
rue Desprez Amiens Somme
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 16:30:00
2026-05-17 2026-05-24
PARCOURS À VÉLO
Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des plus belles façades Art déco de la ville en compagnie de votre guide.
Vélo non fourni. Réservation conseillée
Réservation
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
rue Desprez Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
English :
BIKE ITINERARY
Hop on your bike and discover the city’s most beautiful Art Deco facades with your guide.
Bike not provided. Reservation recommended
Reservations required:
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
