Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

2026-05-17 2026-05-24

PARCOURS À VÉLO

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des plus belles façades Art déco de la ville en compagnie de votre guide.

Vélo non fourni. Réservation conseillée

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

rue Desprez Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

BIKE ITINERARY

Hop on your bike and discover the city’s most beautiful Art Deco facades with your guide.

Bike not provided. Reservation recommended

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

