Danse Danser Ma Ville

3 rue Guynemer Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Taoufiq Izeddiou

Création chorégraphique en extérieur pour 100 amatrices et amateurs !

1 chorégraphe, 3 musiciens, 1 mois de répétitions, 120 heures d’ateliers, des litres de sueur, 2 représentations… 1 ville qui danse ! C’est le pari lancé aux Amiénois par le chorégraphe Taoufiq Izeddiou, habitué des performances dansées dans l’espace public, et le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens et la MCA ont décidé de le relever : avec vous !

Après 100 Pas Presque, un spectacle participatif en extérieur qui a fait a fait le tour du monde, Danser ma ville est pensé comme une logique d’irruptions dans le quotidien de la ville, de ruptures, d’explosions, de contaminations dansées, de rayonnements. En s’appuyant sur le langage chorégraphique de La Terre en Transe présentée à la MCA le 2 juin, l’utopie serait ici d’arrêter le temps du quotidien, de confronter la ville aux corps dansants et de s’affranchir un temps du poids du monde par une transe libératrice. Alors, on danse ?

En partenariat avec le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

GRATUIT

DURÉE · 1H

LE SAFRAN

SAMEDI 30 MAI 2026 · 15H

PLACE A. BRIAND

DIMANCHE 31 MAI 2026 · 15H

Taoufiq Izeddiou

Création chorégraphique en extérieur pour 100 amatrices et amateurs !

1 chorégraphe, 3 musiciens, 1 mois de répétitions, 120 heures d’ateliers, des litres de sueur, 2 représentations… 1 ville qui danse ! C’est le pari lancé aux Amiénois par le chorégraphe Taoufiq Izeddiou, habitué des performances dansées dans l’espace public, et le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens et la MCA ont décidé de le relever : avec vous !

Après 100 Pas Presque, un spectacle participatif en extérieur qui a fait a fait le tour du monde, Danser ma ville est pensé comme une logique d’irruptions dans le quotidien de la ville, de ruptures, d’explosions, de contaminations dansées, de rayonnements. En s’appuyant sur le langage chorégraphique de La Terre en Transe présentée à la MCA le 2 juin, l’utopie serait ici d’arrêter le temps du quotidien, de confronter la ville aux corps dansants et de s’affranchir un temps du poids du monde par une transe libératrice. Alors, on danse ?

En partenariat avec le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

GRATUIT

DURÉE · 1H

LE SAFRAN

SAMEDI 30 MAI 2026 · 15H

PLACE A. BRIAND

DIMANCHE 31 MAI 2026 · 15H .

3 rue Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Taoufiq Izeddiou

Outdoor choreographic creation for 100 amateurs!

1 choreographer, 3 musicians, 1 month of rehearsals, 120 hours of workshops, gallons of sweat, 2 performances? 1 city that dances! That’s the challenge set to the people of Amiens by choreographer Taoufiq Izeddiou, a veteran of dance performances in the public space, and Le Safran, the Maison du Théâtre d?Amiens and the MCA have decided to take it up: with you!

After 100 Pas Presque, a participatory outdoor show that toured the world, Danser ma ville is conceived as a logic of irruptions in the everyday life of the city, of ruptures, explosions, dance contamination and radiation. Drawing on the choreographic language of La Terre en Transe, presented at the MCA on June 2, the utopia here would be to stop everyday time, to confront the city with dancing bodies, and to free ourselves for a time from the weight of the world through a liberating trance. So, shall we dance?

In partnership with le Safran, la Maison du Théâtre d?Amiens

FREE

DURATION 1H

LE SAFRAN

SATURDAY, MAY 30, 2026 3PM

PLACE A. BRIAND

SUNDAY MAY 31, 2026 3PM

German :

Taoufiq Izeddiou

Choreografische Kreation im Freien für 100 Amateurinnen und Amateure!

1 Choreograph, 3 Musiker, 1 Monat Proben, 120 Stunden Workshops, literweise Schweiß, 2 Aufführungen? eine Stadt, die tanzt! Das ist die Wette, die der Choreograph Taoufiq Izeddiou, der mit Tanzperformances im öffentlichen Raum vertraut ist, den Einwohnern von Amiens gestellt hat, und das Safran, das Maison du Théâtre d’Amiens und die MCA haben beschlossen, sie anzunehmen: mit Ihnen!

Nach 100 Pas Presque, einem partizipativen Spektakel im Freien, das um die Welt ging, ist Danser ma ville als eine Logik der Einbrüche in den Alltag der Stadt gedacht, der Brüche, der Explosionen, der tänzerischen Kontaminationen, der Ausstrahlungen. In Anlehnung an die choreografische Sprache von La Terre en Transe, das am 2. Juni in der MCA aufgeführt wurde, besteht die Utopie darin, die Zeit des Alltags anzuhalten, die Stadt mit tanzenden Körpern zu konfrontieren und sich durch eine befreiende Trance für eine Weile von der Last der Welt zu befreien. Also, tanzen wir?

In Zusammenarbeit mit dem Safran und dem Maison du Théâtre d’Amiens

KOSTENLOS

DAUER 1 STUNDE

LE SAFRAN

SAMSTAG, 30. MAI 2026 15 UHR

PLATZ A. BRIAND

SONNTAG, 31. MAI 2026 15 UHR

Italiano :

Taoufiq Izeddiou

Una creazione coreografica all’aperto per 100 dilettanti!

1 coreografo, 3 musicisti, 1 mese di prove, 120 ore di workshop, litri di sudore, 2 spettacoli? 1 città che balla! Questa è la sfida lanciata agli abitanti di Amiens dal coreografo Taoufiq Izeddiou, veterano degli spettacoli di danza nello spazio pubblico, e Le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens e l’MCA hanno deciso di raccoglierla: con voi!

Dopo 100 Pas Presque, uno spettacolo partecipativo all’aperto che ha fatto il giro del mondo, Danser ma ville è concepito come una serie di irruzioni nella vita quotidiana della città, con rotture, esplosioni, contaminazioni della danza e radiazioni. Ispirandosi al linguaggio coreografico di La Terre en Transe, presentato all’MCA il 2 giugno, l’utopia è quella di fermare il tempo quotidiano, di affrontare la città con corpi danzanti e di liberarsi per un po’ dal peso del mondo attraverso una trance liberatoria. Allora, balliamo?

In collaborazione con le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

GRATUITO

DURATA 1H

LE SAFRAN

SABATO 30 MAGGIO 2026 ORE 15.00

PIAZZA A. BRIAND

DOMENICA 31 MAGGIO 2026 ORE 15.00

Espanol :

Taoufiq Izeddiou

¡Una creación coreográfica al aire libre para 100 aficionados!

1 coreógrafo, 3 músicos, 1 mes de ensayos, 120 horas de talleres, litros de sudor, 2 representaciones? ¡1 ciudad bailando! Este es el reto que el coreógrafo Taoufiq Izeddiou, veterano de la danza en el espacio público, ha lanzado a los habitantes de Amiens. Le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens y el MCA han decidido aceptarlo: ¡contigo!

Tras 100 Pas Presque, un espectáculo participativo al aire libre que dio la vuelta al mundo, Danser ma ville se concibe como una serie de irrupciones en la vida cotidiana de la ciudad, que implican rupturas, explosiones, contaminación de la danza y radiación. Inspirándose en el lenguaje coreográfico de La Terre en Transe, presentada en el MCA el 2 de junio, la utopía aquí consiste en detener el tiempo cotidiano, enfrentarse a la ciudad con cuerpos danzantes y liberarse por un rato del peso del mundo mediante un trance liberador. Entonces, ¿bailamos?

En colaboración con le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

GRATIS

DURACIÓN 1H

LE SAFRAN

SÁBADO 30 DE MAYO DE 2026 15H

LUGAR A. BRIAND

DOMINGO 31 DE MAYO DE 2026 15.00 HORAS

L’événement Danse Danser Ma Ville Amiens a été mis à jour le 2025-07-06 par OT D’AMIENS