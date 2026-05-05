Balade nocturne – Visite de la Maison Pour Tous de Rivery, Agence Buscyclette, Amiens
Balade nocturne – Visite de la Maison Pour Tous de Rivery, Agence Buscyclette, Amiens vendredi 22 mai 2026.
Balade nocturne – Visite de la Maison Pour Tous de Rivery Vendredi 22 mai, 20h00 Agence Buscyclette Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Départ et retour à l’agence Buscyclette
20h00 | Rdv pour les participants sans vélo (5€ la location pour la soirée, pièce d’identité à laisser en caution)
20h15 | Rdv pour les participants avec un vélo (freins et éclairage obligatoires)
20h30 | Départ de la balade
21h15 > 22h00 | Visite de la Maison pour Tous de Rivery
22h00 | Départ de la 2ème boucle et retour à Buscyclette (max 23h)
Renseignements et réservation : baladebuscyclette@ametis.fr
Agence Buscyclette Place Alphonse Fiquet, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « baladebuscyclette@ametis.fr »}] [{« link »: « mailto:baladebuscyclette@ametis.fr »}]
Venez découvrir la Maison Pour Tous de Rivery à la tombée du jour
Coraline BRABANDER
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