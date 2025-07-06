Cirque Plock ! Amiens

Cirque Plock !

Cie Grensgeval

Un spectacle qui en jette !

Jakob veut peindre à la manière de Jackson Pollock, son idole — mais ça n’est pas si facile ! Comment faire la bonne tâche au bon endroit ? Doit-on faire goutter la peinture, la jeter ? Avec ou sans pinceaux ? Jakob a beau se démener, tournoyer, tourbillonner, sauter, rouler, rien n’y fait : ça ne ressemble pas à ce qu’il voudrait… Plock ! est une performance éminemment ludique, où le public est placé au cœur de l’œuvre, vêtu de combinaisons de protection, parce que, comme Jakob, il va falloir se mouiller ! Bienvenue donc dans cette parenthèse étourdissante associant arts visuels, cirque et sons, dans laquelle tous les sens sont mobilisés, et où la fantaisie du dispositif répond à l’exigence du mouvement, pour mieux évoquer avec les enfants ce que signifient l’inspiration, la création, l’art et la liberté.

DÈS 4 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 55 MINUTES

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Cie Grensgeval

A show that’s a blast!

Jakob wants to paint like his idol Jackson Pollock, but it’s not that easy! How do you get the right spot in the right place? Should you drip the paint, throw it away? With or without brushes? Jakob struggles, twirls, whirls, jumps, rolls, but it doesn’t look like he wants it to? Plock! is an eminently playful performance, where the audience is placed at the heart of the work, dressed in protective suits, because, like Jakob, they’re going to have to get wet! Welcome to this dizzying interlude of visual arts, circus and sound, in which all the senses are mobilized, and where the fantasy of the device meets the demands of movement, to better evoke with children the meaning of inspiration, creation, art and freedom.

AGES 4 AND UP

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 55 MINUTES

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Cie Grensgeval

Eine Show, die es in sich hat!

Jakob will wie sein Idol Jackson Pollock malen, aber das ist gar nicht so einfach! Wie macht man den richtigen Fleck an der richtigen Stelle? Soll man die Farbe tropfen lassen oder wegwerfen? Mit oder ohne Pinsel? Jakob kann sich noch so sehr bemühen, er kann sich drehen, wirbeln, springen, rollen, aber nichts hilft: Es sieht nicht so aus, wie er es gerne hätte? Plock! ist eine äußerst spielerische Performance, bei der das Publikum in Schutzanzügen in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt wird, denn wie Jakob muss auch er nass werden! Willkommen zu dieser atemberaubenden Mischung aus visuellen Künsten, Zirkus und Klängen, bei der alle Sinne mobilisiert werden und die Phantasie der Vorrichtung auf die Anforderungen der Bewegung reagiert, um mit den Kindern über Inspiration, Schöpfung, Kunst und Freiheit zu sprechen.

AB 4 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 55 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Azienda Grensgeval

Uno spettacolo che ha davvero del clamoroso!

Jakob vuole dipingere come il suo idolo Jackson Pollock, ma non è così facile! Come si fa a mettere il punto giusto al posto giusto? Bisogna sgocciolare la vernice o buttarla via? Con o senza pennelli? Per quanto Jakob ci provi, girando, vorticando, saltando, rotolando, il risultato non è quello che vuole? Plock? è uno spettacolo eminentemente ludico in cui il pubblico è posto al centro dell’opera, vestito con tute protettive perché, come Jakob, dovrà bagnarsi! Benvenuti dunque in questa vertiginosa parentesi di arti visive, circo e suono, in cui tutti i sensi sono coinvolti e dove la fantasia dell’allestimento incontra le esigenze del movimento, per meglio evocare con i bambini il significato di ispirazione, creazione, arte e libertà.

DA 4 ANNI

PREZZO 1 DA 5 A 20?

DURATA 55 MINUTI

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Empresa Grensgeval

¡Un espectáculo realmente impactante!

Jakob quiere pintar como su ídolo Jackson Pollock, ¡pero no es tan fácil! ¿Cómo consigue la mancha adecuada en el lugar adecuado? ¿Debe gotear la pintura o tirarla? ¿Con o sin pinceles? Por mucho que Jakob lo intente, girando, arremolinándose, saltando, rodando, simplemente no queda como él quiere? Plock? es un espectáculo eminentemente lúdico en el que el público se sitúa en el centro de la obra, vestido con trajes protectores porque, al igual que Jakob, ¡va a tener que mojarse! Así pues, bienvenidos a este vertiginoso interludio de artes plásticas, circo y sonido, en el que se ponen en juego todos los sentidos, y donde la fantasía del montaje se une a las exigencias del movimiento, para evocar mejor con los niños el sentido de la inspiración, la creación, el arte y la libertad.

A PARTIR DE 4 AÑOS

PRECIO 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 55 MINUTOS

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

