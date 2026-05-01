LEITURA FURIOSA 2026 Amiens

Amiens

LEITURA FURIOSA 2026

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Le Cardan vous invite à Leitura Furiosa, manifestation littéraire internationale, insolite, inclusive et profondément humaine. Venez participer aux ateliers devant les librairies indépendantes amiénoises, venez découvrir les textes affichés, rencontrer les auteur(e)s invité(e)s et leurs livres, venez écouter les lectures des textes écrits à Amiens, Lisbonne et Salerne, venez fêter la littérature vivante et populaire !

À propos de CARDAN

C’est un espace dédié à la lutte contre l’illettrisme. Une association, œuvrant pour le droit au savoir depuis 1978, propose des ateliers permanents d’apprentissage et partage le plaisir de lire.

Le Cardan vous invite à Leitura Furiosa, manifestation littéraire internationale, insolite, inclusive et profondément humaine. Venez participer aux ateliers devant les librairies indépendantes amiénoises, venez découvrir les textes affichés, rencontrer les auteur(e)s invité(e)s et leurs livres, venez écouter les lectures des textes écrits à Amiens, Lisbonne et Salerne, venez fêter la littérature vivante et populaire !

À propos de CARDAN

C’est un espace dédié à la lutte contre l’illettrisme. Une association, œuvrant pour le droit au savoir depuis 1978, propose des ateliers permanents d’apprentissage et partage le plaisir de lire. .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 92 03 26

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English :

Le Cardan invites you to Leitura Furiosa, an unusual, inclusive and deeply human international literary event. Come and take part in workshops in front of independent bookshops in Amiens, discover the texts on display, meet the guest authors and their books, listen to readings of texts written in Amiens, Lisbon and Salerno, come and celebrate living, popular literature!

About CARDAN

CARDAN is a space dedicated to the fight against illiteracy. An association that has been working for the right to knowledge since 1978, CARDAN offers ongoing learning workshops and shares the pleasure of reading.

L’événement LEITURA FURIOSA 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-05-12 par OT D’AMIENS