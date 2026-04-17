Festival Pint of Science Amiens La science se raconte au bar ! Amiens
Festival Pint of Science Amiens La science se raconte au bar ! Amiens lundi 18 mai 2026.
Amiens
Festival Pint of Science Amiens La science se raconte au bar !
54 Rue Saint-Leu Amiens Somme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:00:00
fin : 2026-05-20 22:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Et si nous parlions du premier chimiste de l’histoire, de la qualité de vie au travail, d’intelligence artificielle ou des secrets de nos forêts autour d’un verre ?
Le festival international Pint of Science revient à Amiens ! Le concept Les chercheurs sortent de leurs laboratoires pour partager leurs découvertes avec vous, dans l’ambiance décontractée de la Taverne Elektrik.
Pas besoin d’être un expert, la curiosité est le seul prérequis.
Cette année, 14 chercheurs vous attendent pour trois soirées d’échanges, de quiz et de découvertes insolites.
Au programme
18 mai Richesses du sol, de la terre à l’espace
19 mai Cerveaux atypiques comprendre pour mieux aider
20 mai Aïe, Ail, Areuh !
Billetterie https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fpintofscience.fr%2fevents%2famiens&umid=1b15c20b-ba46-473e-9817-9d165d187d5f&rct=1776063866&auth=7fd79b25698d68c6d7711c89c111b613890a52d1-a3fe7f8412f08e6ebc1eef7e268e26d343be6a18
Et si nous parlions du premier chimiste de l’histoire, de la qualité de vie au travail, d’intelligence artificielle ou des secrets de nos forêts autour d’un verre ?
Le festival international Pint of Science revient à Amiens ! Le concept Les chercheurs sortent de leurs laboratoires pour partager leurs découvertes avec vous, dans l’ambiance décontractée de la Taverne Elektrik.
Pas besoin d’être un expert, la curiosité est le seul prérequis.
Cette année, 14 chercheurs vous attendent pour trois soirées d’échanges, de quiz et de découvertes insolites.
Au programme
18 mai Richesses du sol, de la terre à l’espace
19 mai Cerveaux atypiques comprendre pour mieux aider
20 mai Aïe, Ail, Areuh !
Billetterie https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fpintofscience.fr%2fevents%2famiens&umid=1b15c20b-ba46-473e-9817-9d165d187d5f&rct=1776063866&auth=7fd79b25698d68c6d7711c89c111b613890a52d1-a3fe7f8412f08e6ebc1eef7e268e26d343be6a18 .
54 Rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
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English :
How about talking about the first chemist in history, quality of life in the workplace, artificial intelligence or the secrets of our forests over a drink?
The international Pint of Science festival returns to Amiens! The concept: Researchers come out of their laboratories to share their discoveries with you, in the relaxed atmosphere of the Taverne Elektrik.
No need to be an expert, curiosity is the only prerequisite.
This year, 14 researchers await you for three evenings of exchanges, quizzes and unusual discoveries.
On the program:
may 18: Soil riches, from earth to space
may 19: Atypical brains: understanding for better help
may 20: Aïe, Ail, Areuh!
Billetterie https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fpintofscience.fr%2fevents%2famiens&umid=1b15c20b-ba46-473e-9817-9d165d187d5f&rct=1776063866&auth=7fd79b25698d68c6d7711c89c111b613890a52d1-a3fe7f8412f08e6ebc1eef7e268e26d343be6a18
L’événement Festival Pint of Science Amiens La science se raconte au bar ! Amiens a été mis à jour le 2026-04-13 par OT D’AMIENS
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