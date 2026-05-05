Courts métrages, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens
Courts métrages, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens mercredi 27 mai 2026.
Courts métrages Mercredi 27 mai, 18h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00
Avec la diffusion de plusieurs courts métrages, venez découvrir plusieurs façons de pratiquer le vélo : le voyage, le sport, etc.
Bibliothèque Louis Aragon 50 rue de la république, 80000 amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/ »}]
Projection de courts métrage sur le vélo
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