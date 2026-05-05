Courts métrages, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

Courts métrages Mercredi 27 mai, 18h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00

Avec la diffusion de plusieurs courts métrages, venez découvrir plusieurs façons de pratiquer le vélo : le voyage, le sport, etc.

Bibliothèque Louis Aragon 50 rue de la république, 80000 amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/ »}]

Projection de courts métrage sur le vélo