Les Portes ouvertes du Conservatoire

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Durant cette journée, venez découvrir librement le Conservatoire à travers des classes ouvertes et des mini concerts.

Les équipes du Conservatoire seront à votre disposition pour vous renseigner sur les parcours et les inscriptions pour l’année 2026-2027.

Entrée libre sans réservation.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

Come and discover the Conservatoire through open classes and mini-concerts.

Conservatory staff will be on hand to provide information on courses and registrations for 2026-2027.

Free admission without reservation.

German :

An diesem Tag können Sie das Konservatorium durch offene Klassen und Minikonzerte frei entdecken.

Die Teams des Konservatoriums stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie über die Studiengänge und die Einschreibungen für das Jahr 2026-2027 zu informieren.

Freier Eintritt ohne Reservierung.

Italiano :

Durante la giornata, venite a scoprire il Conservatorio attraverso lezioni aperte e mini concerti.

Il personale del Conservatorio sarà a disposizione per fornire informazioni sui corsi e sulle iscrizioni per il 2026-2027.

L’ingresso è gratuito senza prenotazione.

Espanol :

Durante el día, venga a descubrir el Conservatorio a través de clases abiertas y mini conciertos.

El personal del Conservatorio estará a su disposición para informarle sobre los cursos y las inscripciones para 2026-2027.

La entrada es gratuita sin reserva previa.

L’événement Les Portes ouvertes du Conservatoire Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS