Apprentis artisans : graver le métal comme autrefois, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Apprentis artisans : graver le métal comme autrefois Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

En continu sur l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Apprentis artisans : graver le métal comme autrefois

Partez à la découverte de l’utilisation des métaux à travers le temps et les civilisations avec cet atelier accessible à tous !

Après une courte présentation des débuts de la métallurgie explorez les usages et l’importance des métaux dans les sociétés anciennes.

Initiez-vous ensuite à la technique du métal repoussé en réalisant des motifs en relief sur une fine plaque, à l’aide de différents outils, comme de véritables artisans. Une activité ludique et créative pour mieux comprendre les savoir-faire anciens et leur impact sur l’évolution des société.

Atelier proposé par Faits d’Histoire.

Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061

Apprentis artisans : graver le métal comme autrefois

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