Spectacle Le chou du bout du monde

Le Safran 3, rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Par la Compagnie Mon Clown sur la commode

Une conteuse magicienne, une ogresse un peu crétine et un clown narcoleptique trouvent un bébé et se lancent dans un voyage aux quatre coins du monde… à la recherche du mystérieux pays des choux !

Le Chou du bout du monde est une histoire musicale, joyeuse et clownesque, pensée pour toute la famille. À travers un répertoire de chansons et comptines venues d’ailleurs, collectées au fil du temps, le spectacle met en valeur la richesse des langues vivantes et invite petits et grands à découvrir la diversité des sons, des rythmes et des cultures.

Un moment tendre, drôle et dépaysant, où la musique et le rire deviennent des passeports pour voyager.

Tout public | Sur inscription

Le Safran 3, rue Georges Guynemer Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 20

English :

By Compagnie Mon Clown sur la commode

A storytelling magician, a slightly moronic ogress and a narcoleptic clown find a baby and embark on a journey to the four corners of the world? in search of the mysterious land of cabbages!

Le Chou du bout du monde is a joyful, clownish musical story for the whole family. Through a repertoire of songs and rhymes from around the world, collected over time, the show highlights the richness of living languages and invites young and old alike to discover the diversity of sounds, rhythms and cultures.

A tender, funny and exotic moment, where music and laughter become passports to travel.

All ages | Registration required

L’événement Spectacle Le chou du bout du monde Amiens a été mis à jour le 2026-03-04 par OT D’AMIENS